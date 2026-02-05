Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα και έκλεισε τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς με 5.2 εκατομμύρια ευρώ

Ο 20χρονος Κροάτης αναμένεται στην Ελλάδα την Παρασκευή
Ο Γιάγκουσιτς
Ο Γιάγκουσιτς με τη Σλάβεν Μπελούπο

Έτοιμος να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέρνει στην Ελλάδα τον 20χρονο ταλαντούχο Κροάτη μεσοεπιθετικό, Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Η μεταγραφή του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό είναι δεδομένη, με τον 20χρονο άσο να αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (6/2/2026) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους.

Το συνολικό κόστος της μετακίνησής του στο τριφύλλι θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στην ιστορία του κροατικού συλλόγου, καθώς το ποσό αγγίζει τα 5.200.000 ευρώ.

Η Σλάβεν θα διατηρήσει ποσοστό 20% από ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση του ποδοσφαιριστή.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σλάβεν Μπελούπο και πέρασε από τις μικρές ομάδες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Φέτος σε 20 συμμετοχές έχει 7 γκολ και 6 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν σημείωσε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 27 παιχνίδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
102
102
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo