Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα και έκλεισε τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς με 5.2 εκατομμύρια ευρώ

Έτοιμος να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέρνει στην Ελλάδα τον 20χρονο ταλαντούχο Κροάτη μεσοεπιθετικό, Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Η μεταγραφή του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό είναι δεδομένη, με τον 20χρονο άσο να αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (6/2/2026) για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους.

Το συνολικό κόστος της μετακίνησής του στο τριφύλλι θα αποτελέσει το μεγαλύτερο στην ιστορία του κροατικού συλλόγου, καθώς το ποσό αγγίζει τα 5.200.000 ευρώ.

Η Σλάβεν θα διατηρήσει ποσοστό 20% από ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση του ποδοσφαιριστή.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σλάβεν Μπελούπο και πέρασε από τις μικρές ομάδες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Φέτος σε 20 συμμετοχές έχει 7 γκολ και 6 ασίστ, ενώ την περσινή σεζόν σημείωσε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 27 παιχνίδια.