Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Βιθέντε Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός “τρέχει” τις μετεγγραφικές του υποθέσεις, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια για τη θέση του δεξιού μπακ και φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, για την απόκτηση του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη ομάδα κατέκτησε το Απερτούρα στην Αργεντινή, παίζοντας ως το βασικό της “δεκάρι”.

Ο Ταμπόρδα έχει παίξει σε 17 ματς με την πρώτη ομάδα της Μπόκα Τζούνιορς, είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου και το συμβόλαιό του με την ομάδα του Μπουένος Άιρες λήγει τον Δεκέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους μοιάζει να είναι κοντά με την περίπτωση του να είναι ανεξάρτητη από αυτήν του Ουναϊ.