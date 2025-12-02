Ο Παναθηναϊκός χάνει τον Σίριλ Ντέσερς – Κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν έχει προλάβει ακόμα να συστηθεί στον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς έχει χάσει τους περισσότερους αγώνες του τριφυλλιού λόγω τραυματισμού, ενώ θα χάσει κι άλλα σημαντικά παιχνίδια λόγω της Εθνικής Νιγηρίας.

Ήρθε στον Παναθηναϊκό για βασικός επιθετικός που θα πάρει τη θέση του Φώτη Ιωαννίδη. Οι πράσινοι δαπάνησαν πολλά χρήματα για να τον αποκτήσουν από τη Ρέιντζερς, τον είδαν να σκοράρει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια τον έχασαν.

Ο Παναθηναϊκός στερήθηκε για περισσότερο από δύο μήνες τον Σίριλ Ντέσερς εξαιτίας του τραυματισμού που υπέστη στην ποδοκνημική την επομένη του αγώνα με τους Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη (26/9), με τον 30χρονο φορ να επιστρέφει σε… δράση το βράδυ της Κυριακής (30/11) μπαίνοντας ως αλλαγή στα τελευταία 17 λεπτά (με τις καθυστερήσεις) του αγώνα των «πράσινων» με την ΑΕΚ.

Η ουσία για το «τριφύλλι», ωστόσο, είναι πως λίαν συντόμως θα… ξαναχάσει τον Ντέσερς κι ο λόγος αυτή τη φορά θα είναι τα τελική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής!

Ο 30χρονος άσος κλήθηκε επίσημα τη Δευτέρα (1/12) απ’ τον ομοσπονδιακό τεχνικό των «σούπερ αετών», Έρικ Τσελέ για να συμμετάσχει στην τελική φάση του African Cup of Nations, που θα διεξαχθεί απ’ τις 21 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 στο Μαρόκο.

Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να μπορέσει να δώσει το «παρών» ο Ντέσερς μέχρι και στο παιχνίδι της 14ης Δεκεμβρίου με τον Βόλο στη Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Super League προτού φύγει για την Εθνική Ομάδα της χώρας του.

Δεδομένα πάντως θα χάσει το ματς Κυπέλλου με την Καβάλα (17/12), αλλά βεβαίως το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 21 Δεκεμβρίου, στον τελευταίο επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για το 2025. Εκεί ο Ράφα Μπενίτεθ θα σχεδιάσει τα πλάνα του με διαθέσιμους επιθετικούς τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Μίλος Πάντοβιτς, καθώς ο Άλεξ Γερεμέγεφ δεν υπολογίζεται σ’ αυτή τη φάση δεδομένου ότι μένει ελεύθερος απ’ την 1η Ιανουαρίου 2026.