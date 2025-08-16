Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ στη Super League λόγω Σάμσουνσπορ στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο μεγάλα παιχνίδια στο Europa League κόντρα στη Σάμσουνσπορ και για το λόγο αυτό, ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα της Super League.

Ο νέος κανονισμός του ελληνικού πρωταθλήματος δίνει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να αιτηθεί την αναβολή ενός αγώνα και οι “πράσινοι” το έκαναν για το ματς με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου, το οποίο και είναι προγραμματισμένο μεταξύ των αγώνων με τη Σάμσουνσπορ στο Europa League.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θα αντιμετωπίσει τους Τούρκους στις 21 και τις 28 Αυγούστου και θέλει να εστιάσει στις εν λόγω αναμετρήσεις, μεταφέροντας για επόμενη ημερομηνία, τον αγώνα με τον ΟΦΗ στην πρώτη αγωνιστική της φετινής Super League.