Ο πανηγυρισμός του Κουμπαρσί μετά το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης θύμισε την άσεμνη χειρονομία του Τζιοβάνι

Δεν είναι μόνο το γεγονός πως ο Κιλιάν Εμπαπέ προέτρεψε τους συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης, να μη σχηματίσουν Pasillo σε αυτούς της Μπαρτσελόνα, μετά την ήττα των “μερένγκες” με 3-2 στον τελικό του Super Cup Ισπανίας. Το φινάλε της αναμέτρησης έδωσε κι άλλες ειδήσεις.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ο πανηγυρισμός του Πάου Κουμπαρσί, λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα κόντρα στη Ρεαλ Μαδρίτης, με τον 19χρονο στόπερ των Καταλανών να θυμίζει σε όλους μια κίνηση που είχε κάνει πριν πολλά χρόνια ο Τζιοβάνι!

Τη σεζόν 1997-1998 ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος επιθετικός είχε δώσει ένα τεράστιο “διπλό” στην Μπαρτσελόνα σε ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης -επίσης με 3-2- πανηγυρίζοντάς το με μια άσεμνη χειρονομία προς την εξέδρα.

Ο πανηγυρισμός του Κουμπαρσί θύμισε την κίνηση του θρύλου του Ολυμπιακού και έγινε πρώτο θέμα στη “Marca“.