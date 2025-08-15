Ο Παντελής Χατζηδιάκος πέτυχε γκολ νίκης για την Κοπεγχάγη στη Δανία

Ο Παντελής Χατζηδιάκος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εκτός έδρας νίκη της Κοπεγχάγης κόντρα στη Νόρντζελαντ, καθώς πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ της ομάδας του.

Με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες μέχρι και το 74ο λεπτό της αναμέτρησης, η Κοπεγχάγη εκτέλεσε ένα φάουλ από μακριά και ο Χατζηδιάκος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή για να “σκοτώσει” τη Νόρντζελαντ.

Ο διεθνής αμυντικός σκόραρε με ωραία προβολή και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, πανηγυρίζοντας έξαλλα το διπλό, που έφερε την Κοπεγχάγη στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Pantelis Hatzidiakos Nordsjaelland 1-2 Københavnpic.twitter.com/UnlxA9mvcP — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 15, 2025

Η Κοπεγχάγη βρέθηκε στο +3 από τη δεύτερη Μπρόντμπι, έστω και με παιχνίδι περισσότερο.