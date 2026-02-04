Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον 22χρονο επιθετικό Αμπντέ Ραϊχανί

Θα ενισχύσει τη Β' ομάδα του Δικεφάλου
Την απόκτηση του Αμπντέ Ραϊχάνι από την Β’ ομάδα της Σεβίλλης ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.

Ο 22χρονος Μαροκινός επιθετικός έρχεται ως ελεύθερος στον ΠΑΟΚ και θα αγωνιστεί στη Β’ ομάδα του Δικεφάλου.

Ο Αμπντέ Ραϊχάνι, ο οποίος είναι διεθνής με την Κ23 του Μαρόκου, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου Μαροκινού (με ισπανικό διαβατήριο) επιθετικού Αμπντέ Ραϊχανί. Έρχεται ως ελεύθερος από την Β’ ομάδα της Σεβίλλης και υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2027. Θα ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β.

Ο Ραϊχανί μεγάλωσε στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία κατέγραψε 29 συμμετοχές και έξι γκολ στην Primera Federation Β’. Συνέχισε τη σεζόν 2025-26 στην Sevilla Atletico. Eίναι δε, διεθνής με την Κ23 του Μαρόκου.

Καλώς ήρθες, Αμπντέ”.

