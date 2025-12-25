Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ

Μία ανάσα από την 4η μεταγραφή στην εποχή Μυστακίδη ο Δικέφαλος του Βορρά
Νίκος Χουγκάζ
O Νίκος Χουγκάζ με την Εθνική Ελλάδας/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από το να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Νίκου Χουγκάζ, που αγωνίζεται στην Τσεντεβίτα.

Μετά τους Άλεν, Ταϊρί και Μπέβερλι ο Χουγκάζ θα είναι ο νέος παίκτης που θα υπογράψει με τον ΠΑΟΚ για να δυναμώσει το ρόστερ και να τονώσει τον ελληνικό κορμό της ομάδας του Ζντοβτς.

Ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει κοντά στις 200.000 ευρώ στην Τσεντεβίτα για να κάνει δικό της τον Έλληνα φόργουορντ, που έχει έφεση στο σουτ. Το συμβόλαιο του Χουγκάζ θα έχει διάρκεια 2,5 ετών και θα του αποφέρει κοντά στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου, αφότου ο Χουγκάζ αγωνιστεί με την Τσεντεβίτα κόντρα στον Άρη Betsson για την 12η αγωνιστική του Eurocup (30/12/25, 20:30).

Αθλητικά
