Ο ΠΑΟΚ «έκλεισε» τον Αλεσάντρο Βολιάκο από την Τζένοα

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία ακόμη μετεγγραφή, αυτή τη φορά για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, αποκτώντας τον Αλεσάντρο Βολιάκο από την ιταλική Τζένοα.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο “μέτρησε” 22 συμμετοχές την περασμένη σεζόν με την Τζένοα, αλλά δεν είχε θέση βασικού στην ομάδα και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε για να τον κάνει δικό του, φθάνοντας σε συμφωνία με την ιταλική ομάδα, για ετήσιο δανεισμό με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 26χρονος Ιταλός αμυντικός αναμένεται μάλιστα αύριο Σάββατο (30/08/25) στη Θεσσαλονίκη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.