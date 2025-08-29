Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ «έκλεισε» τον Αλεσάντρο Βολιάκο από την Τζένοα

Συμφωνία ΠΑΟΚ - Τζένοα για τη μετεγγραφή του Ιταλού αμυντικού
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο σε αγώνα της Τζένοα
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο σε αγώνα της Τζένοα / EPA / Simone Arveda

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία ακόμη μετεγγραφή, αυτή τη φορά για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, αποκτώντας τον Αλεσάντρο Βολιάκο από την ιταλική Τζένοα.

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο “μέτρησε” 22 συμμετοχές την περασμένη σεζόν με την Τζένοα, αλλά δεν είχε θέση βασικού στην ομάδα και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε για να τον κάνει δικό του, φθάνοντας σε συμφωνία με την ιταλική ομάδα, για ετήσιο δανεισμό με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 26χρονος Ιταλός αμυντικός αναμένεται μάλιστα αύριο Σάββατο (30/08/25) στη Θεσσαλονίκη, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo