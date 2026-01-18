«O ΠΑΟΚ έχει επαφές με την Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες» γράφουν στο Μεξικό

Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κρουζ Αζουλ στο Μεξικό για τον δεξιό μπακ της ομάδας, Χόρχε Σάντσες, στο πλαίσιο της μετεγγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου του TUDN, Αντριάν Εσπάρθα, ο ΠΑΟΚ έχει επαφές με την Κρουζ Αζούλ για τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Ευρώπη, με τις φανέλες των Πόρτο και Άγιαξ.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής: «Η μεταγραφική αγορά συνεχίζει να κινείται και τώρα ο Χόρχε Σάντσες είναι το επίκεντρο. Ο δεξιός μπακ της Κρουζ Αζούλ φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες με τον ΠΑΟΚ. Αν και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου είναι γνήσιο και θέτει τον Μεξικανό παίκτη για άλλη μια φορά στο ευρωπαϊκό ραντάρ».