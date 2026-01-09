Αθλητικά

«Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βάνια Ντρκούσιτς» γράφουν στη Ρωσία

Συνεχίζεται το σήριαλ για τον 26χρονο Σλοβένο αμυντικό στον ΠΑΟΚ
Ο Ντρκούσιτς με την εθνική Σλοβενίας
Ο Ντρκούσιτς με την εθνική Σλοβενίας / EPA/ANNA SZILAGYI

Ο Βάνια Ντρκούσιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, με νέο δημοσίευμα να κάνει λόγο για επίσημη πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο ΠΑΟΚ έχει εδώ και καιρό ψηλά στη λίστα του για την ενίσχυση στην άμυνά του, τον Βάνια Ντρκούσιτς, αλλά οι υψηλές απαιτήσεις της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έχουν “παγώσει” την υπόθεση.

Σύμφωνα με τη Sport Express, όμως, ο ΠΑΟΚ έκανε νέα κίνηση για την απόκτησή του, καθώς έχει καταθέσει επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ και περιμένει την απάντηση της ρωσικής ομάδας.

