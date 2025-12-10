Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ κινείται για μεταγραφική «βόμβα» με τον Πάτρικ Μπέβερλι

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θέλει να κάνει απίθανο δώρο στους φίλους της ομάδας
Πάτρικ Μπέβερλι
Ο Πάτρικ Μπέβερλι με τη φανέλα των Μπακς/ (AP Photo/Michael Conroy, File)

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως είναι κοντά στην απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι. Ο Αμερικανός ήταν ένα από τα τρία ονόματα στο κινητό του Αριστοτέλη Μυστακίδη και μοιάζει το απίθανο σενάριο να μοιάζει αληθινό.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι που έχει περισσότερα από 700 παιχνίδια στην καριέρα του στο NBA είναι έτοιμος να αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Από τότε που έφυγε από τη Χάποελ είναι ελεύθερος και είναι πιθανό να τον δούμε ξανά στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει αγωνιστεί στα μέρη μας με τον Ολυμπιακό πριν 16 χρόνια και μένει να φανεί αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με το «Δικέφαλο του Βορρά».

Έχει αγωνιστεί σε 737 παιχνίδια στο NBA με τις φανέλες των Λέικερς, Μπακς και Κλίπερς, μεταξύ άλλων.

Αθλητικά
