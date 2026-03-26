Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για τον αγώνα με τον Βόλο

Σε απολογία από τη ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αφορμή όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 26η αγωνιστική της Super League.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ προκάλεσαν φθορές σε περίπου διακόσια καθίσματα στο Πανθεσσαλικό κι αυτός είναι ο λόγος που η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

“Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 01/04/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου στις 22/03/2026, στον αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ- ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, από φιλάθλους της με βίαιη πρόκληση φθοράς καταστροφής περίπου διακοσίων (200) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, παρ.1,2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025″, αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ.