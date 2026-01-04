Ο ΠΑΟΚ με ανατροπή στην ανατροπή νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό για τη Volley League

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ανοδική πορεία και το απέδειξε στο γήπεδο του Ολυμπιακού, που πήρε τη νίκη με 3-2 στο τάι μπρέικ.

Το παιχνίδι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για τη Volley League κράτησε 2,5 ώρες και το ενδιαφέρον ήταν στα ύψη. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο σετ με 25-22, όμως έχασε τα δύο επόμενα (25-22, 25,21) και οι Πειραιώτες βρέθηκαν να προηγούνται 2-1.

Τότε, ο Δικέφαλος πήρε και πάλι την ψυχολογία και αφού έκανε το 2-2 με 25-20 στο τέταρτο σετ η μάχη έφτασε στο τάι μπρέικ που κέρδισε 15-12 και πήρε τη νίκη και τους δύο βαθμούς. Ο Ολυμπιακός πήρε έναν πόντο από το παιχνίδι.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Κοβάτσεβιτς που είχε άξιο συμπαραστάτη τον Ερνάντες.

Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος στο πρωτάθλημα με 18 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός είναι 4ος με 17 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει ο Μίλωνας με 25 και δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 21 βαθμούς.