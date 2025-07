Ο ΠΑΟΚ μπλοκάρει τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Στουτγκάρδη σύμφωνα με τον Fabrizio Romano

Σε μεταγραφικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον Fabrizio Romano να αποκαλύπτει ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει ήδη συμφωνήσει με τη Στουτγκάρδη, ωστόσο ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται αρνητικός στο ενδεχόμενο πώλησής του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, οι Γερμανοί τα έχουν βρει σε όλα με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί τη μετακίνησή του στη Bundesliga και πιέζει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Παρά ταύτα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» φέρεται να μην ικανοποιείται από την πρόταση της Στουτγκάρδης και προς το παρόν διατηρεί αρνητική στάση, βάζοντας φρένο στο deal.

Ο ΠΑΟΚ, που έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει εύκολα έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του ρόστερ του, φαίνεται αποφασισμένος να διατηρήσει τον Κωνσταντέλια τουλάχιστον έως τη λήξη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου — εκτός αν αλλάξουν σημαντικά οι οικονομικοί όροι της πρότασης.

Stuttgart have agreed all terms with Giannis Konstantelias as he wants the move… but PAOK are still blocking the deal.



€18/20m package discussed with sell-on clause, after advanced talks PAOK are still not accepting the proposal.



Konstantelias, still pushing to go. pic.twitter.com/BAdds2ArDC