Ο ΠΑΟΚ παραμένει απόλυτο φαβορί για την 24άδα του Europa League, απομακρύνθηκε η oκτάδα

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί με την Μπραν στην Τούμπα, μένοντας στο 1-1 με τους Νορβηγούς για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Μετά την ισοπαλία με την Μπραν στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 8 βαθμούς, αλλά έχασε τεράστια ευκαιρία να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της κατάταξης της League Phase του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς έχασαν λίγο έδαφος στη μάχη για την 24άδα, έχοντας πλέον 89% πιθανότητες πρόκρισης.

Η “γκέλα” με την Μπραν αναμένεται, όμως, να στοιχήσει την οκτάδα στον ΠΑΟΚ, με το ποσοστό απευθείας πρόκρισης στους “16” να πέφτει στο 5%.

Στη συνέχεια του Europa League, οι Θεσσαλονικείς δοκιμάζονται στο Ράζγκραντ απέναντι στη Λουντογκόρετς (11/12 19:45), ενώ στα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase τον Γενάρη, θα υποδεχθούν την Μπέτις (22/1 19:45) και θα αντιμετωπίσουν στη Γαλλία τη Λυών (29/1 22:00).