Ο ΠΑΟΚ παραμένει απόλυτο φαβορί για την 24άδα του Europa League, απομακρύνθηκε η oκτάδα

Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της κατάταξης του Europa League
Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί με την Μπραν στην Τούμπα, μένοντας στο 1-1 με τους Νορβηγούς για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Μετά την ισοπαλία με την Μπραν στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 8 βαθμούς, αλλά έχασε τεράστια ευκαιρία να εδραιωθεί στις πρώτες θέσεις της κατάταξης της League Phase του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς έχασαν λίγο έδαφος στη μάχη για την 24άδα, έχοντας πλέον 89% πιθανότητες πρόκρισης.

Η “γκέλα” με την Μπραν αναμένεται, όμως, να στοιχήσει την οκτάδα στον ΠΑΟΚ, με το ποσοστό απευθείας πρόκρισης στους “16” να πέφτει στο 5%.

Στη συνέχεια του Europa League, οι Θεσσαλονικείς δοκιμάζονται στο Ράζγκραντ απέναντι στη Λουντογκόρετς (11/12 19:45), ενώ στα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase τον Γενάρη, θα υποδεχθούν την Μπέτις (22/1 19:45) και θα αντιμετωπίσουν στη Γαλλία τη Λυών (29/1 22:00).

