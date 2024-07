Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τις φανέλες του για τη νέα σεζόν

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε στους φιλάθλους, τις φανέλες που θα φορούν οι πρωταθλητές Ελλάδας τη νέα σεζόν, με τους «ασπρόμαυρους» να δημοσιεύουν ένα εντυπωσιακό video.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να κάνει γνωστές τις καινούργιες φανέλες του συλλόγου, με τους Κιρίλ Ντεσπόντοφ, Μπράντον Τόμας, Ραχμάν Μπάμπα και Γιάννη Κωνσταντέλια να αναλαμβάνουν ρόλο μοντέλων.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έκανε τα αποκαλυπτήρια μέσω ενός video στο twitter, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα την έκφραση «Let’s build our future. Our way!» (σ.σ ας χτίσουμε το μέλλον, με τον δικό μας τρόπο).

«Με σεβασμό στην ασπρόμαυρη ιστορία, αλλά με αρκετές μοντέρνες πινελιές, η νέα εντός έδρας φανέλα των πρωταθλητών χαρακτηρίζεται από τις παραδοσιακές ασπρόμαυρες κάθετες ρίγες, με τις μαύρες περιοχές να διακοσμούνται από μια λεπτή και κομψή κάθετη γραμμή με στάμπα, σε χρώμα ανθρακί.

Τόσο οι λευκές όσο και οι μαύρες ρίγες διασχίζονται από λεπτές γκρι γραμμές που σχηματίζουν ένα κυματιστό σχέδιο που καλύπτει όλο το μπροστινό μέρος της φανέλας και τα μανίκια.

Ο λαιμός είναι φινιρισμένος σε μαύρο χρώμα με γκρι ανθρακί γραμμή, όπως και οι μανσέτες στα μανίκια.Η φανέλα είναι κατασκευασμένη από Eco Fabric, ένα υλικό που είναι 100% πολυεστέρας από ανακυκλώσιμα πλαστικά.

Let’s build our future. Our way!



This is our Home Kit 2024-25!#PAOK #OurWay #Macron @MacronSports pic.twitter.com/4L6AKTm3WA