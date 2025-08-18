«Ο ΠΑΟΚ προσέφερε 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Ντάνι Μότα της Μόντσα» γράφει Ιταλός ρεπόρτερ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εξετάζει την αγορά για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας και στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι κατέθεσε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Ντάνι Μότα από τη Μόντσα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανάρτηση του Ιταλού ρεπόρτερ, Orazio Accomando, ο ΠΑΟΚ προσέφερε 3 εκατομμύρια στη Μόντσα για τον Ντάνι Μότα, αλλά ο ίδιος ο 27χρονος επιθετικός είναι αρνητικός στη μετεγγραφή του στην Ελλάδα.

“Ο Πορτογάλος κλείνει προς το όχι. Θα ήθελε να μείνει στην Ιταλία”, αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Ντάνι Μότα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ιταλική ομάδα, με την οποία “μετράει” 35 γκολ και 24 ασίστ σε 173 συμμετοχές.