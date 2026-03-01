Ο ΠΑΟΚ τίμησε τους 7 νεκρούς οπαδούς του στην επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε μία νέα επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, στην οποία υπάρχει αναφορά και στους 7 νεκρούς οπαδούς του, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Η επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ σχηματίζει το νούμερο 4, το οποίο και συμβολίζει τους οπαδούς της ομάδας και τη Θύρα 4, με τα αρχικά των 7 νεκρών οπαδών του “δικεφάλου του Βορρά”.

Οι Θεσσαλονικείς ενημέρωσαν μάλιστα για το γεγονός, αναφέροντας σε σχετική τους ανάρτηση τα εξής: “Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία”.

100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.



Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα φανέλα και με ένα φοβερό video.