Ο Πάου Γκασόλ εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ

Ο πρώην Ισπανός μπασκετμπολίστας Πάου Γκασόλ εξελέγη (20/2)πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Σε συνεδρίαση στο Μιλάνο δύο ημέρες πριν από την ολοκλήρωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η επιτροπή Αθλητών εξέλεξε τον 45χρονο Καταλανό, Πάου Γκάσολ, στην ηγετική της θέση. Θα παραμείνει στο αξίωμα τουλάχιστον μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, ανακοίνωσε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της.

«Από την εκλογή μου στο Τόκιο το 2021, είχα μια απίστευτη και πλούσια εμπειρία και ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το ταξίδι», δήλωσε ο πρώην σέντερ της Μπαρτσελόνα, των Λος Άντζελες Λέικερς, των Σικάγο Μπουλς και των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Γκασόλ διαδέχεται την Φινλανδή Έμμα Τέρχο, η οποία κατείχε τη θέση από το 2021 και επανεξελέγη δύο φορές, και την Κίρστι Κόβεντρι από τη Ζιμπάμπουε, η οποία εξελέγη πρόεδρος της ΔΟΕ πέρυσι.

Θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2006 και τρεις φορές Πρωταθλητής Ευρώπης (2009, 2011, 2015) συμμετείχε σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο το 2008 και το 2012, και το χάλκινο το 2016.

Εκτός από την επιτροπή αθλητών, εντάχθηκε στην επιτροπή συντονισμού για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, υπεύθυνος για την επίβλεψη των προετοιμασιών τους, καθώς και στην επιτροπή δεοντολογίας.