Μεγάλες αλλαγές στη ζωή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, καθώς την ώρα που ο ίδιος φέρεται έτοιμος να αποχωρήσει από την Άρσεναλ και το Λονδίνο, η σύζυγός του έφερε στη ζωή το δεύτερο παιδί τους.

Το ευχάριστο γεγονός έκανε γνωστό ο ίδιος ο Παπασταθόπουλος, με μία πολύ όμορφη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο, με τη γυναίκα του και το μωράκι τους.

«Εκπληκτικά συναισθήματα σήμερα το πρωί. Η δεύτερη πριγκίπισσα μας είναι εδώ. Καλώς ήρθες μωρό!», έγραψε ο πατέρας “Sokartis” στη λεζάντα της φωτογραφία που “ανέβασε” στα social media.



Amazing feelings this morning. Our second princess is here. Welcome baby! 👧🏼 #familyof5 #babygirl pic.twitter.com/bex7eFFieG