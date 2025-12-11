Ο Πασκουάλ αποθεώνει Βεζένκοφ: Από τους καλύτερους παίκτες της EuroLeague, αν όχι ο καλύτερος

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα βρεθεί και πάλι στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά όχι ως προπονητής του Παναθηναϊκού αλλά της Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/12, 21:00, Novasports Prime) την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νέος προπονητής των Καταλανών, Τσάβι Πασκουάλ, μίλησε για την αναμέτρηση, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Σάσα Βεζένκοφ, αποθεώνοντας τον παίκτη των Πειραιωτών.

Όσα δήλωσε ο Τσάβι Πασκουάλ

Σχετικά με το ματς: “Πρόκειται για μια ομάδα που είναι με τον προπονητή της εδώ και πολύ καιρό, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο DNA και παίζει σχεδόν ενστικτωδώς. Ο πυρήνας της ομάδας είναι μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Αμυντικά, είναι πάντα σε πολύ καλή θέση, μια κορυφαία ομάδα στην Ευρωλίγκα, με ένα ρόστερ που τους επιτρέπει να μην αντιλαμβάνονται σχεδόν καθόλου σημαντικούς τραυματισμούς.

Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε την ομάδα που έχουμε. Θα υπάρχουν κάθε είδους παιχνίδια, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις πιθανότητες. Θα είναι δύσκολο να κατανείμουμε τον χρόνο. Θα πρέπει να διαχειριστούμε κάθε παιχνίδι πολύ καλά για να είμαστε κοντά στη νίκη. Οι παίκτες δεν πρέπει να σκέφτονται το επόμενο παιχνίδι, μόνο οι προπονητές. Όλοι μαζί, με ένα γεμάτο Παλάου να μας εμπνέει στις δύσκολες στιγμές. Ο Ολυμπιακός έχει τις στιγμές του που μπορείς να εκμεταλλευτείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύριο είναι ένας από τους μεγάλους αγώνες, ένας από τους μεγαλύτερους που μπορείτε να δείτε. Το “Παλάου” πρέπει να είναι το “Παλάου”. Όταν λέω ότι είναι ένας μεγάλος αγώνας, ο κόσμος μου λέει ότι θα είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι για την Μπάρτσα…

Τι λέτε; Ένας μεγάλος αγώνας, αυτός είναι ένας αγώνας Μπάρτσα-Ολυμπιακού, ένας από τους μεγαλύτερους που μπορείτε να παίξετε και να δείτε και πρέπει να το πούμε όπως είναι. Με το “Παλάου”, πρέπει να υποφέρουμε μαζί. Πρέπει να στηρίξουμε το πλήθος, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει. Όπως πάντα, το “Παλάου όταν υπάρχει μια μεγάλη μέρα, είναι πάντα τεράστιο”.

Για τον Σάσα Βεζένκοφ: “Ένας από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα… ή ο καλύτερος! Είναι ένας εντυπωσιακός παίκτης. Ήρθε εδώ χάρη στον Χουάν Κρέους, ο οποίος πραγματικά επέμεινε να τον πάρω. Είναι ένας παίκτης-φαινόμενο. Ήταν μια σπουδαία μεταγραφή και το έχει αποδείξει. Έχει τεράστιο ταλέντο και είναι εξαιρετικά έξυπνος και καλός άνθρωπος. Ένας δύσκολος παίκτης για να αμυνθείς. Τα πάει καλά κάθε μέρα και σε σημαντικά παιχνίδια τα πάει ακόμα καλύτερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, για όλα όσα κάνει”.