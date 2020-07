Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο τέταρτες θέσεις στη Euroleague με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο και τον Κέισι Ρίβερς στο παρκέ, αλλά αμφότεροι αποτελούν πια παρελθόν για τους “πράσινους” και… παρόν για τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Κι αυτό γιατί ο νυν προπονητής της ρωσικής ομάδας ζήτησε και απέκτησε τον πρώην παίκτη του στον Παναθηναϊκό, Κέισι Ρίβερς, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Αμερικανός έδειξε να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στον ώμο κατά την παρουσία του στη Λιθουανία, όπου και είχε 9,3 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ μέσο όρο με 41,2% στα τρίποντα σε 21 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

