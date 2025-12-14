Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έρχεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο πρώην NBAer
Πάτρικ Μπέβερλι
Ο Πάτρικ Μπέβερλι με τη φανέλα των Μπακς / (AP Photo/Michael Conroy, File)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι θα αποτελέσει το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να φθάσει στην Ελλάδα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς. 

Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ήδη ενισχυμένος με την προσθήκη των Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί, αλλά η ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς συνεχίζεται, με τον Πάτρικ Μπέβερλι να βρίσκεται προ των πυλών του “δικεφάλου του Βορρά”.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και των Μιλγουόκι Μπακς, με την εξαιρετική καριέρα στο NBA, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής θα φθάσει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
204
152
98
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo