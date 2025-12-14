Ο Πάτρικ Μπέβερλι έρχεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής

Ο Πάτρικ Μπέβερλι θα αποτελέσει το νέο μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου αναμένεται να φθάσει στην Ελλάδα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς.

Ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται ήδη ενισχυμένος με την προσθήκη των Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί, αλλά η ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς συνεχίζεται, με τον Πάτρικ Μπέβερλι να βρίσκεται προ των πυλών του “δικεφάλου του Βορρά”.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και των Μιλγουόκι Μπακς, με την εξαιρετική καριέρα στο NBA, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και μετά τις 20:30 το βράδυ της Κυριακής θα φθάσει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του.