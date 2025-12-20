Αθλητικά

Ο Πάτρικ Μπέβερλι θα κάνει ντεμπούτο με ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο

Ο Αμερικανός γκαρντ δηλώθηκε να αγωνιστεί κόντρα στους "κυανέρυθρους"
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα κάνει ο Πάτρικ Μπέβερλι στο σημερινό (20.12.2025, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο, για την 11η αγωνιστική της GBL.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι δηλώθηκε στην εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τη σημερινή αναμέτρηση, με τον Αμερικανό να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με του με τη φανέλα του “δικέφαλου του Βορρά”, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Τόμας Ντιμσά.

Θυμίζουμε ότι ο 37χρονος γκαρντ ανακοινώθηκε την Παρασκευή (19.1.2025) από τον ΠΑΟΚ, έχοντας πρώτα ακολουθήσει την αποστολή στη Λισαβόνα, για το ματς με την Σπόρτινγκ στο Europa Cup.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
236
234
102
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo