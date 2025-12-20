Ο Πάτρικ Μπέβερλι θα κάνει ντεμπούτο με ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο

Την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα κάνει ο Πάτρικ Μπέβερλι στο σημερινό (20.12.2025, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο, για την 11η αγωνιστική της GBL.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι δηλώθηκε στην εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τη σημερινή αναμέτρηση, με τον Αμερικανό να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με του με τη φανέλα του “δικέφαλου του Βορρά”, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Τόμας Ντιμσά.

Θυμίζουμε ότι ο 37χρονος γκαρντ ανακοινώθηκε την Παρασκευή (19.1.2025) από τον ΠΑΟΚ, έχοντας πρώτα ακολουθήσει την αποστολή στη Λισαβόνα, για το ματς με την Σπόρτινγκ στο Europa Cup.