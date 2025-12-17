Ο Παυλίδης πρώτος στον κόσμο σε συμμετοχές για το 2025, στην όγδοη θέση με τα περισσότερα λεπτά ο Τζόλης

Η έρευνα του CIES Football Observatory για τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές και τα περισσότερα λεπτά μέσα στο 2025 ανέδειξε τον Βαγγέλη Παυλίδη στην πρώτη θέση με 72 συμμετοχές και τον Χρήστο Τζόλη 8ο με 5.612 λεπτά.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε 72 φορές με την Μπενφίκα και την Εθνική Ελλάδας μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, που είναι το χρονικό εύρος της έρευνας του CIES, και συγκατοικεί στην πρώτη θέση μαζί με τον Βιτίνια.

Μόνο δύο ακόμα ποδοσφαιριστές έχουν συμπληρώσει 70 συμμετοχές. Ο Τζούνιορ Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέιρο και ο Χανς Βανάκεν της Κλαμπ Μπριζ.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι στην 8η θέση με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής μέσα στο 2025. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Μπριζ έχει ήδη φτάσει τα 5.612 λεπτά και τον ξεπέρασαν μόνο οι Κουκουρέγια, Τεσίγιο, Βιτίνια, Μέχελε, Οταμέντι, Βανάκεν και Τζούνιορ Αλόνσο.