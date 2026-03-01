Αθλητικά

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα καταδίκασε τις αποδοκιμασίες για το ραμαζάνι στο Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

Αντιδράσεις στην Premier League για τις διακοπές για το ραμαζάνι
Ραμαζάνι
Το μήνυμα στο Λιντς - Σίτι για το ραμαζάνι / REUTERS/Jaimi Joy

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 1-0 τη Λιντς στην Premier League, με την αναμέτρηση να γίνεται όμως viral για τις αποδοκιμασίες των οπαδών των γηπεδούχων, στη διακοπή που υπήρξε λόγω ραμαζανιού.

Οι μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι, Ομάρ Μαρμούς, Ραϊάν Αΐτ-Νούρι, Ραϊάν Τσέρκι και ο Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ έσπευσαν στον πάγκο για να φάνε κάτι μετά τη νηστεία τους, με την Premier League να ενημερώνει για τη διακοπή λόγω ραμαζανιού και να οδηγεί σε αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Λιντς.

Το γεγονός καταδίκασε μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, αναφέροντας τα εξής: «Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος, σωστά; Βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας. Σεβαστείτε τη θρησκεία και τη διαφορετικότητα. Aυτό είναι το νόημα! Είναι ο κανονισμός, δεν το αποφασίσαμε εμείς.

Η Premier League είπε: “Για όσους νηστεύουν, μπορείτε να δώσετε ένα ή δύο λεπτά ώστε οι παίκτες να το κάνουν”».

