Ο Πεπ Γκουαρντιόλα καταδίκασε τις αποδοκιμασίες για το ραμαζάνι στο Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 1-0 τη Λιντς στην Premier League, με την αναμέτρηση να γίνεται όμως viral για τις αποδοκιμασίες των οπαδών των γηπεδούχων, στη διακοπή που υπήρξε λόγω ραμαζανιού.

Οι μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι, Ομάρ Μαρμούς, Ραϊάν Αΐτ-Νούρι, Ραϊάν Τσέρκι και ο Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ έσπευσαν στον πάγκο για να φάνε κάτι μετά τη νηστεία τους, με την Premier League να ενημερώνει για τη διακοπή λόγω ραμαζανιού και να οδηγεί σε αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της Λιντς.

Το γεγονός καταδίκασε μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, αναφέροντας τα εξής: «Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος, σωστά; Βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας. Σεβαστείτε τη θρησκεία και τη διαφορετικότητα. Aυτό είναι το νόημα! Είναι ο κανονισμός, δεν το αποφασίσαμε εμείς.

BREAKING: The Leeds vs Man City game was stopped so Muslim players could break their fast for ramadan



The fans were FURIOUS and BOOED.



This is how all of England feels. pic.twitter.com/3CLofqeKs3 — Inevitable West (@Inevitablewest) February 28, 2026

“Respect the religions, respect the diversity. That is the point”



Pep Guardiola defended the fasting break for Ramadan after some Leeds fans booed the pause, asking what the problem is with allowing players one minute to break their fast during the match pic.twitter.com/6V7LYAQ59j — BeanymanSports (@BeanymanSports) February 28, 2026

Η Premier League είπε: “Για όσους νηστεύουν, μπορείτε να δώσετε ένα ή δύο λεπτά ώστε οι παίκτες να το κάνουν”».