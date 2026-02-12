Ο Πέτρος Μάνταλος συμφώνησε με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του

Η σημαία στον ιστό της! Ο Πέτρος Μάνταλος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ για έναν ακόμη χρόνο, αφού έφθασε σε συμφωνία με την “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Έχοντας ξεπεράσει τις 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, κατακτώντας πρωταθλήματα και Κύπελλα Ελλάδας, ο Πέτρος Μάνταλος είναι η ενεργή ιστορία της Ένωσης και θα έχει την ευκαιρία να γράψει νέες… σελίδες τη σεζόν 2026-27.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά για τη μονοετή επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία και θα φθάσει τα 13 χρόνια το καλοκαίρι του 2027, αφού ο εκ των αρχηγών και της Εθνικής Ελλάδας, αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το 2014. Η συμφωνία θεωρείται πλέον οριστική και απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί κι επίσημα.