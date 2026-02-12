Αθλητικά

Ο Πέτρος Μάνταλος συμφώνησε με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του

Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται και την επόμενη χρονιά ο Πέτρος Μάνταλος
Ο Μάνταλος
Ο Μάνταλος πανηγυρίζει σε αγώνα της ΑΕΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η σημαία στον ιστό της! Ο Πέτρος Μάνταλος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ για έναν ακόμη χρόνο, αφού έφθασε σε συμφωνία με την “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Έχοντας ξεπεράσει τις 400 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, κατακτώντας πρωταθλήματα και Κύπελλα Ελλάδας, ο Πέτρος Μάνταλος είναι η ενεργή ιστορία της Ένωσης και θα έχει την ευκαιρία να γράψει νέες… σελίδες τη σεζόν 2026-27.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τελικά για τη μονοετή επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία και θα φθάσει τα 13 χρόνια το καλοκαίρι του 2027, αφού ο εκ των αρχηγών και της Εθνικής Ελλάδας, αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το 2014. Η συμφωνία θεωρείται πλέον οριστική και απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί κι επίσημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
116
100
73
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo