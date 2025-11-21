Ο Πιερό ξέσπασε για την κατάσταση στην Αϊτή: «Οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι να περπατήσουν στη χώρα, αξίζουμε ειρήνη»

Ο Φρανζί Πιερό μετά την πρόκριση της Αϊτής στην τελική φάση του Μουντιάλ ξέσπασε μέσω instagram για την κατάσταση στη χώρα. Ο παίκτης ΑΕΚ ζητάει ειρήνη στην πατρίδα του.

Η Αϊτή προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια και ο Πιερό θέλησε να δώσει άλλη διάσταση και να αναφερθεί σε πιο σημαντικά ζητήματα, όπως αυτός της επικράτησης της ειρήνης στην πατρίδα του.

«Είμαστε κουρασμένοι. Τώρα πρέπει να ενωθούμε ως ένα έθνος. Πάντα λέμε ότι είμαστε η πρώτη μαύρη χώρα που γίνεται ανεξάρτητη, αλλά οι δικοί μας άνθρωποι δεν είναι καν ελεύθεροι να περπατήσουν στη χώρα τους. Αξίζουμε ειρήνη. Η Αϊτή χρειάζεται ειρήνη», ανέφερε ο επιθετικός της ΑΕΚ στο instagram.

Ο Πιερό αναφέρεται στον πόλεμο των συμμοριών στη χώρα, με την κατάσταση να έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς η βία των συμμοριών έφερε την παραίτηση του Πρωθυπουργού της Αϊτής. Το 2024 και αφού είχε επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας, ο Αριέλ Χένρι παραιτήθηκε και έκτοτε δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα.