Ο Ρικ Πιτίνο προστέθηκε στη λίστα των ανθρώπων που συνεχάρησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την ανάδειξή του σε MVP του ΝΒΑ για δεύτερη σερί σεζόν, με τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού να το κάνει με μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

Συγχαρητήρια μέσω twitter, έστειλε ο Ρικ Πιτίνο στο Γιάννη Αντετοκούνμπο για την ανάδειξή του ως MVP στο ΝΒΑ, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, σημειώνοντας ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι MVP τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου.

“Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κέρδισε το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του MVP. Ο Γιάννης είναι MVP εντός και εκτός γηπέδου και συνεχίζει να βελτιώνεται κάθε χρόνο. Όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη για εσένα”, έγραψε ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού.

Congrats to @Giannis_An34 on winning his second consecutive MVP. Giannis is a MVP on and off the court and is still getting better every year. All of Greece is proud of you!