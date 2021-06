Τον… μπελά τους φαίνεται πως έχουν βρει οι χορηγοί του Euro 2020 με κάποιους από τους παίκτες του τουρνουά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την αρχή με δυο μπουκάλια coca-cola, για να τον ακολουθήσει ο πολ Πογκμπά, με ένα της μπύρας.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πολ Πογκμπά, προκάλεσε αίσθηση κατά την συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του Γαλλία – Γερμανία (1-0) για τον 6ο ομίλου στο Euro 2020, με την Γερμανία, που ολοκληρώθηκε με νίκη των «τρικολόρ» με 1-0.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ -ο οποίος είναι Μουσουλμάνος- αφαίρεσε ένα μπουκάλι μπύρας Heineken (επίσημος χορηγός της διοργάνωσης), το οποίο είχε τοποθετηθεί μπροστά του.

Ο Πογκμπά έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση, όταν κλήθηκε να κάνει δηλώσεις μετά την ανάδειξη του ως πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

First Ronaldo with the Coca-Cola…



Now Paul Pogba wasn’t happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP