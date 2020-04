Ο Πολ Πογκμπά θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώτη του επιλογή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, που τον θέλουν μάλιστα “τρελαμένο” με την ιδέα να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Ζιντάν.

Ο Γάλλος αμυντικός μέσος φέρεται να μην υπολογίζεται πια από τον Σόλσκιερ στους “κόκκινους διαβόλους” και ο συμπατριώτης του τεχνικός των “μερένγκες” έχει ζητήσει την απόκτησή του από τη “Βασίλισσα”, όμως η μετεγγραφή “κολλάει” προς το παρόν στο οικονομικό σκέλος, αφού ο Πογκμπά θεωρείται πανάκριβος.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αγωνιστεί πολύ λόγω τραυματισμών τη φετινή σεζόν, ο πρωταθλητής κόσμου με τη Γαλλία συνεχίζει να κοστίζει κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ (όσα και αποκτήθηκε από τη Γιουβέντους), ποσό που δύσκολα μπορεί να καλύψει πια η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η μεγάλη επιθυμία του παίκτη όμως, είναι ικανή να “προχωρήσει” την υπόθεση, με βάση τα ισπανικά δημοσιεύματα, αφού έχει ήδη ξεκαθαρίσει στον Ζιντάν ότι θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια να αγωνιστεί για εκείνον. Παράλληλα, οι εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό “χρηματιστήριο” λόγω του κορονοϊού, είναι επίσης πιθανό να βοηθήσει τη μετακίνησή του στους “μερένγκες”.

Pogba está mais perto de trocar o Manchester United pelo Real Madrid, afirma jornal espanhol



De acordo com o diário "AS", o meia francês irá priorizar uma oferta dos merengues do que uma renovação de contrato com o United, que se encerra em 2021 https://t.co/LcLA9E1niN pic.twitter.com/aWBw44HczE