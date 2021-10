Ο Γάλλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Πογκμπά, φωτογραφήθηκε με το… πρωτότυπο παπούτσι και έγινε ο πρώτος που φόρεσε το νέο ζευγάρι vegan Predator.

Τα πρώτα οικολογικά ποδοσφαιρικά παπούτσια, κατασκευάσθηκαν από την χορηγό εταιρεία του Πολ Πογκμπά, adidas, σε συνεργασία με την Βρετανίδα σχεδιάστρια, Στέλα ΜακΚάρτνεϊ.

Τα συγκεκριμένα παπούτσια που προωθεί και ο μεοσεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, αλλά και η αρχηγός της Λιόν, Γουέντι Ρενάρ, δεν υστερούν καθόλου σε σχέση με τα… παραδοσιακά παπούτσια της γνωστής εταιρείας και υπόσχονται την ίδια απόλαυση και τις ίδιες προδιαγραφές.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή αυτών των πρωτοποριακών Predators, παραμένει αμετάβλητη, γεγονός που δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την απόδοση ή/και την ποιότητα τους.

Το νέο ζευγάρι vegan Predator, που είναι διαθέσιμο στην αγορά και σε δύο εκδόσεις (σ.σ. με ή χωρίς κορδόνια), φορέθηκε για πρώτη φορά από τον Πογκμπά την περασμένη Τετάρτη στο Old Trafford και στην νίκη επί της Αταλάντα με 3-2 για το Champions League.

Paul Pogba and Adidas by Stella McCartney have co-created a new limited edition Predator.



It’s the world’s first 100% vegan football boot 🌱 pic.twitter.com/rxUUA04qcC