Ο Πουλακίδας σκέφτηκε να κόψει τον Γουεμπανιάμα και το μετάνιωσε άμεσα

Ο ομογενής γκαρντ των Μάβερικς πήγε να σταθεί μπροστά από τον γιγαντόσωμο Γάλλο, όμως γρήγορα κατάλαβε το λάθος του
Ο Γουεμπανιάμα καρφώνει στο παιχνίδι με τους Μάβερικς/ Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images

Ο Τζον Πουλακίδας που αγωνίζεται στους Μάβερικς στην τελευταία στροφή του NBA έκανε την προσπάθεια να κόψει τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο παιχνίδι με τους Σπερς, όμως για καλή του τύχη το μετάνιωσε άμεσα.

Οι Μάβερικς ηττήθηκαν από τους Σπερς με τον Γουεμπανιάμα να κάνει ακόμα μία τρομερή εμφάνιση 40 πόντων και ο Πουλακίδας που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους είχε μία τολμηρή σκέψη, που γρήγορα αντιλήφθηκε ότι μόνο σε κακό θα του έβγαινε, αφήνοντας εν τέλει τον Γάλλο να καρφώσει χωρίς να χρειαστεί να περάσει από πάνω του, σηκώνοντας απλά το χέρι του μένοντας στο έδαφος.

 

Ο ομογενής γκαρντ σε 11 παιχνίδια με τους Μάβερικς μετά το two way συμβόλαιο που υπέγραψε έχει κατά μέσο όρο 6.8 πόντους και 2,5 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής.

