Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ είχε συλληφθεί, καθώς βρέθηκαν ίχνη κοκαΐνης στις τρίχες των μαλλιών του, όμως το Δικαστήριο αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Ο Σαντετίν Σαράν είχε προκαλέσει πανικό στις τάξεις των φίλων της Φενερμπαχτσέ με τη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών. Οι φίλαθλοι της ομάδας αντέδρασαν κατά της Κυβέρνησης. Η κοκαΐνη που βρέθηκε στις τρίχες των μαλλιών του δε φαίνεται πως ήταν αρκετή για να πείσει τον δικαστή, που τον άφησε ελεύθερο μέχρι τη δίκη.

Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος και θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση και θα πρέπει να εμφανίζεται στο τμήμα δύο φορές την εβδομάδα. Ο δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ έχει παραπεμφθεί σε δίκη.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran, haftada 2 gün imza verecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 25, 2025

Ο Σαράν έδωσε για πρώτη φορά κατάθεση στην εισαγγελία στις 20 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «αγορά, αποδοχή ή κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών».