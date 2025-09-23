Αθλητικά

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ πέτυχε πανέμορφο γκολ με τη φανέλα της Τζιρόνα

Ο Μαροκινός μάγεψε κόντρα στην Μπιλμπάο
Ο Αζεντίν Ουναχί με τη φανέλα της Τζιρόνα
Ο Αζεντίν Ουναχί με τη φανέλα της Τζιρόνα/EPA

Ο Αζεντίν Ουναΐ σκόραρε με απίθανο δεξί πλασέ και άνοιξε το σκορ, για λογαριασμό της Τζιρόνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβερδε. Ήταν το πρώτο γκολ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στην Ισπανία.

Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι προσπάθησε να αγοράσει τον Αζεντίν Ουναχί από την Μαρσέιγ, όμως δεν τα κατάφερε και ο Μαροκινός επέλεξε να αγωνιστεί με την Τζιρόνα, καθώς προτιμούσε να παίξει στη La Liga.

 

Στο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της La Liga πέτυχε ένα πανέμορφο τέρμα, αναγκάζοντας τους φίλους των πρασίνων να νοσταλγήσουν τις ωραίες στιγμές που είχε στην Αθήνα.

