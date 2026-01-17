Ο προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ για το πέναλτι που ζήτησε η Άρσεναλ: «Αν είναι να δώσετε αυτό, ακυρώστε το ποδόσφαιρο»

Η Άρσεναλ έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ και έχασε την ευκαιρία να κάνει… άλμα κορυφής στην Premier League, διαμαρτυρόμενη και για ένα πέναλτι στο τέλος του αγώνα.

Σε μία φάση στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, η Άρσεναλ “φώναξε” για πέναλτι για χέρι στην περιοχή της Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά ο διαιτητής και το VAR έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι, με τον προπονητή των γηπεδούχων να σχολιάζει το γεγονός με φοβερή ατάκα.

Ο Σον Ντάις ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα, για το αν υπήρχε πέναλτι στη φάση και ήταν ξεκάθαρος: «Αν είναι να το δώσετε αυτό, μπορείτε να ακυρώσετε το ποδόσφαιρο».

O Arsenal pediu pênalti nesse lance.pic.twitter.com/qLEh8aw2rY — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) January 17, 2026

Με νίκη, η Άρσεναλ θα είχε βρεθεί στο +10 στην κορυφή της Premier League.