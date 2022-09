Ο προπονητής της Εθνικής Πολωνίας, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς, αποκάλυψε πως έπιασε τον τερματοφύλακα της ομάδας, Σέζνι να καπνίζει στην τουαλέτα, μετά την επικράτηση επί της Ουαλίας για το Nations League.

Η Πολωνία νίκησε εκτός έδρας την Ουαλία και κατάφερε να μείνει στην πρώτη κατηγορία του Nations League, με τον Βόιτσιεχ Σέζνι να κρατάει ανέπαφη την εστία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς σχολίασε την εμφάνιση του παίκτη του στη συνέντευξη Τύπου, όπου αποκάλυψε ότι ο Σέζνι κάπνιζε στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του αγώνα

«Γνωρίζουμε τον Σέζνι, παίζει στην ομάδα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή κάθε αγώνας στην εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικός για εκείνον. Δείχνει ότι είναι πολύ συγκεντρωμένος. Αν και κάποιες στιγμές ήταν χαλαρός, όπως στην περίπτωση με τον Γκάρεθ Μπέιλ, αλλά και μετά το παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν μπήκα στα αποδυτήρια, νόμιζα ότι η τουαλέτα είχε πάρει φωτιά. Ο καπνός πετούσε. Τον άκουσα ότι είναι εκεί. «Βόιτσιεχ, τι συμβαίνει;», τον ρώτησα. «Τίποτα κόουτς, το νερό ξεβγάζει». Μάλιστα τότε γύρισε αμέσως στον μεταφραστή και του είπε, «δεν χρειάζεται να το μεταφράσεις αυτό», εννοώντας για την απάντηση του Πολωνού τερματοφύλακα.

Czesław Michniewicz po meczu #WALPOL: „Wszedłem po meczu do szatni, poszedłem do toalety i myślałem, że toaleta się pali, a słyszę, że Wojtek tam jest. Mowię: Wojtek, co się dzieje? On odpowiada: woda się spłukuje. A tam dym leci.”



Po takich zawodach można 😅 pic.twitter.com/olV4QA02ck