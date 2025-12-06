Ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη: «Έδειξε προσωπικότητα, μας εξέπληξε ο τρόπος που πάλεψε τον τραυματισμό του»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίστηκε ελάχιστα στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (1-1), αλλά μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ρουί Μπόρζες αποθέωσε τον Έλληνα επιθετικό.

Έχοντας επιστρέψει πολύ πιο γρήγορα από τον τραυματισμό του, ο Φώτης Ιωαννίδης κατάφερε να αγωνιστεί έστω για λίγα λεπτά στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα και ο προπονητής του σημείωσε τον τρόπο που αντιμετώπισε το πρόβλημα υγείας, για να επανέλθει στην αγωνιστική δράση.

Οι δηλώσεις του Μπόρζες για τον Ιωαννίδη

«Ο Ιωαννίδης μας δίνει πολλά καλά στοιχεία. Δεν ήταν έτοιμος για να αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της αποχής του. Μίλησα μαζί του. Ακούω πολύ τους παίκτες και μου αρέσει να τους κατανοώ, κι αυτό έκανα και τώρα. Το βράδυ δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί δεν ήμουν μαζί του. Χθες, πάντως, ένιωσα ότι ήταν καλά, γι’ αυτό και ήρθε στο παιχνίδι. Παίκτες σαν κι αυτόν καθορίζουν ένα γκρουπ και μια ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο χρόνος στον οποίο ανάρρωσε και η θέλησή του να βοηθήσει όχι μόνο επειδή πρόκειται για την Μπενφίκα, αλλά γιατί ήθελε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό δείχνουν την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του, που είναι πραγματικά εξαιρετικά σε ό,τι αφορά την αντοχή και το πώς καταλάβαινε αν βελτιώνεται. Μας εξέπληξε όλους με τον τρόπο που πάλεψε τον τραυματισμό του. Περιμέναμε να επιστρέψει σε έξι εβδομάδες και τελικά γύρισε σε τρεις. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί το αξίζει».