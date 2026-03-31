Ο προπονητής της Τουρκίας U21 κατέρρευσε εν ώρα ποδοσφαιρικού αγώνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοκαριστικό περιστατικό στο παιχνίδι U21 Κροατία – Τουρκία για τα προκριματικά του Euro 2027. Ο προπονητής της Τουρκίας, Εγκεμέν Κορκμάζ σωριάστηκε στο έδαφος στο 35′ της αναμέτρησης, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του!

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πλέον ομοσπονδιακός τεχνικός στην U21 της Τουρκίας, διαμαρτυρήθηκε έντονα για δέυτερη κίτρινη κάρτα που πήρε ποδοσφαιριστής του και όταν γύρισε στον πάγκο έχασε τις αισθήσεις του.

Στον Κορκμάζ προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του. Άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του δεν έχουν γίνει γνωστές.

L’entraîneur turc egemen korkmaz des espoirs turcs u21 s’effondre en plein match après une faute contesté de sa part

Il est emmené à l’hôpital https://t.co/LgKVYPyZEo — Humain (@lasuite72) March 31, 2026

Το παιχνίδι, όπως ήταν λογικό, διεκόπη και ενώ η Τουρκία είχε μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Η αναμέτρηση ήταν χωρίς σκορ (0-0).