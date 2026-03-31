Ο προπονητής της Τουρκίας U21 κατέρρευσε εν ώρα ποδοσφαιρικού αγώνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο Εγκεμέν Κορκμάζ έφυγε από το γήπεδο, έχοντας τις αισθήσεις του - Διεκόπη η αναμέτρηση
Σοκαριστικό περιστατικό στο παιχνίδι U21 Κροατία – Τουρκία για τα προκριματικά του Euro 2027. Ο προπονητής της Τουρκίας, Εγκεμέν Κορκμάζ σωριάστηκε στο έδαφος στο 35′ της αναμέτρησης, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του!

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πλέον ομοσπονδιακός τεχνικός στην U21 της Τουρκίας, διαμαρτυρήθηκε έντονα για δέυτερη κίτρινη κάρτα που πήρε ποδοσφαιριστής του και όταν γύρισε στον πάγκο έχασε τις αισθήσεις του.

Στον Κορκμάζ προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του. Άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το παιχνίδι, όπως ήταν λογικό, διεκόπη και ενώ η Τουρκία είχε μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Η αναμέτρηση ήταν χωρίς σκορ (0-0).

