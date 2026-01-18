Αθλητικά

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκοψε το ρεπό από τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Ισπανός είχε δεκάλεπτη ομιλία στα αποδυτήρια των πρασίνων μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης
Ράφα Μπενίτεθ
Το κλίμα στον Παναθηναϊκό είναι πολύ βαρύ μετά την ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και ο Ράφα Μπενίτεθ έγινε γνωστό ότι έκοψε το αυριανό (19/01) ρεπό από τους παίκτες του.

Η εικόνα των παικτών του Παναθηναϊκού, όπως είναι λογικό, δεν άρεσε στον Μπενίτεθ και μετά τη λήξη της αναμέτρησης μιλούσε επί δέκα λεπτά στα αποδυτήρια και καθυστέρησε να εμφανιστεί στις δηλώσεις του.

Ο Μπενίτεθ στις δηλώσεις του τόνισε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα και είπε ότι η βαριά ήττα από την ΑΕΚ πρέπει να γίνει μάθημα στους παίκτες του.

Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πολύ πολύ απογοητευμένοι από το σημερινό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα στάθηκε καλά. Ωστόσο, στο δεύτερο τίποτα δεν πήγε καλά και ειδικά μετά το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε. Δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε καθόλου την κατάσταση και δυστυχώς ήρθε το τελικό σκορ».

Για το ποια είναι η εξήγησή του για την εικόνα της ομάδας μετά το 2ο γκολ: «Χάνεις πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή σου, κόβονται τα πόδια σου μετά το 2ο γκολ, δέχεσαι και το 3ο γκολ και μετά δεν καταφέρνεις να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας γίνει μάθημα στο μέλλον, διότι δεν ήμασταν δυνατοί στο πνευματικό επίπεδο.

Όταν βλέπαμε ότι πλέον δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα, ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε κι επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια που έρχονται πρέπει να μάθουμε από αυτό σήμερα».

