Η πρώτη μεγάλη βόμβα στο Australian Open έσκασε, με τον Ράφα Ναδάλ να μείνει εκτός διοργάνωσης από τον δεύτερο γύρο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο λαβωμένος Ράφα Ναδάλ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μακένζι ΜακΝτόναλντ, ηττήθηκε με 3-0 σετ (6-4, 6-4, 7-5) και αποχαιρέτησε πρόωρα το Australian Open, αδυνατώντας να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο του στη Μελβούρνη.

Ο ΜακΝτόναλντ (Νο.63 στον κόσμο) έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στα δύο πρώτα σετ, ενώ στο τρίτο εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Ράφα Ναδάλ τραυματίστηκε στον γοφό και έφτασε στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Mission accomplished for @mackiemacster 🇺🇸



The impressive American has beaten Nadal 6-4 6-4 7-5. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/fkaTpk11te