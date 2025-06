Ο Ράφα Ναδάλ χρίστηκε μαρκήσιος από τον βασιλιά Φίλιππο της Ισπανίας

Ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ της Ισπανίας απένειμε σήμερα (19/6) στον Ράφα Ναδάλ τον τίτλο του μαρκησίου, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στο έθνος μέσω της αθλητικής του παρουσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του βασιλικού οίκου.

Ο Ράφα Ναδάλ, 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam που αποσύρθηκε πέρυσι, ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που τιμήθηκαν στο πλαίσιο των εορτασμών για την 10η επέτειο του Φίλιππου ΣΤ’ στο θρόνο.

Άλλοι που τους απονεμήθηκαν τέτοιοι τίτλοι ήταν η τραγουδίστρια ποπ-ροκ Λουθ Κασάλ και η παραολυμπιονίκης κολυμβήτρια Τερέσα Περάλες.

«Αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για την Ισπανία και μόνιμο σημείο αναφοράς για αξίες που θα πρέπει να εμπνέουν την κοινωνία μας», ανέφερε το παλάτι.

Ο 39χρονος Ράφα Ναδάλ θα φέρει τον τίτλο του Μαρκησίου του Γιέβαντ ντε Μαγιόρκα, του νησιού όπου γεννήθηκε και ζει. Ο τίτλος μπορεί να κληρονομηθεί από τους απογόνους του.

