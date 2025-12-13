Ο Ραφαήλ Παγώνης συνάντησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς: «Απίστευτη μέρα»

Το νέο μεγάλο ταλέντο του ελληνικού τένις, ο Ραφαήλ Παγώνης είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά έναν εκ των κορυφαίων παικτών όλων των εποχών, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Έχοντας μετακομίσει ουσιαστικά τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συχνάζει πλέον στα τένις κλαμπ των νοτίων προαστίων της Αττικής και εκεί φαίνεται ότι… πέτυχε και τον Ραφαήλ Παγώνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 14χρονος ταλαντούχος τενίστας δεν έχασε έτσι την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με ένα από τα ινδάλματά του και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, κάνοντας λόγο για μία “απίστευτη μέρα”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rafael Pagonis (@rafael_pagonis)

Ο Παγώνης έχει να επιδείξει ήδη μία σειρά από διακρίσεις στο ευρωπαϊκό τένις, στην ηλικία του.