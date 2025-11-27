Ο Ραούλ Ασένσιο έχασε τον παππού του λίγο πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ραούλ Ασένσιο αγωνίστηκε κανονικά στο Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με μεγάλο ψυχολογικό “φορτίο”, καθώς λίγο νωρίτερα είχε μάθει ότι πέθανε ο αγαπημένος του παππούς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με δύσκολο διπλό από την έδρα του Ολυμπιακού, με τον Ραούλ Ασένσιο να μην πανηγυρίζει όμως με την ομάδα του, εξαιτίας του πένθους για το θάνατο του παππού του, τον οποίο αποχαιρέτησε και μέσα από τα social media.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ανέβασε μία φωτογραφία του παππού του από το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, το Σαντιάγκο Μπερναμπέου και έγραψε: “Αναπαύσου εν ειρήνη, παππού. Να είσαι δίπλα μου και να μου δίνεις δύναμη σε κάθε βήμα. Σ’ αγαπώ”.

Συγκινητική ανάρτηση από τον Ασένσιο.