Ο Ραούλ Ασένσιο έχασε τον παππού του λίγο πριν το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Τίμησε τη μνήμη του παππού του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Ισπανός της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ασένσιο κόντρα στον Ολυμπιακό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ασένσιο κόντρα στον Ολυμπιακό (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ραούλ Ασένσιο αγωνίστηκε κανονικά στο ΟλυμπιακόςΡεάλ Μαδρίτης, αλλά με μεγάλο ψυχολογικό “φορτίο”, καθώς λίγο νωρίτερα είχε μάθει ότι πέθανε ο αγαπημένος του παππούς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με δύσκολο διπλό από την έδρα του Ολυμπιακού, με τον Ραούλ Ασένσιο να μην πανηγυρίζει όμως με την ομάδα του, εξαιτίας του πένθους για το θάνατο του παππού του, τον οποίο αποχαιρέτησε και μέσα από τα social media.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ανέβασε μία φωτογραφία του παππού του από το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, το Σαντιάγκο Μπερναμπέου και έγραψε: “Αναπαύσου εν ειρήνη, παππού. Να είσαι δίπλα μου και να μου δίνεις δύναμη σε κάθε βήμα. Σ’ αγαπώ”.

asencio

Συγκινητική ανάρτηση από τον Ασένσιο.

