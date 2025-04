Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έκανε δύο λάθη σε 11 δευτερόλεπτα και έκρινε το Νάγκετς – Τίμπεργουλβς στη δεύτερη παράταση

Ένα από τα ματς της χρονιάς διεξήχθη τα ξημερώματα της Τετάρτης 2 Μαρτίου 2025 στο NBA, καθώς μετά από μεγάλη “μάχη”, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς “λύγισαν” τους Ντένβερ Νάγκετς με 140-139, σε ένα ματς που κρίθηκε από δύο λάθη του Ράσελ Γουέστμπρουκ στη δεύτερη παράταση.

Με το παιχνίδι στην “κόψη του ξυραφιού”, ο Γουέστμπρουκ έκλεψε την μπάλα και βγήκε στον αιφνιδιασμό για ένα εύκολο λέι απ που θα “τελείωνε” το ματς, αλλά κατάφερε να αστοχήσει σε ένα από τα… blooper της χρονιάς και στη συνέχεια έκανε φάουλ στο τρίποντο στη λήξη του χρόνο, επιτρέποντας στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να φύγουν με το διπλό από την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Γουέστμπρουκ κατάφερε έτσι να γίνει για μία ακόμη φορά viral στα social media, με τους οπαδούς να τον κατηγορούν ότι στέρησε τη νίκη από τον συμπαίκτη του Νίκολα Γιόκιτς, σε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της καριέρας του, αφού ο Σέρβος σέντερ έκανε triple double με 61 πόντους.

