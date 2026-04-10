Ο Ραζβάν Λουτσέσκου «λύγισε» στον επικήδειο του πατέρα του, Μιρτσέα: «Ελπίζω να είσαι περήφανος για μένα»

Συγκίνησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ με τα λόγια του, στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Συγγενείς, φίλοι και η ποδοσφαιρική Ρουμανία είπαν το ύστατο “χαίρε” στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε μια φορτισμένη τελετή την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου (Sfântul Elefterie) στο Βουκουρέστι. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν πολύ συγκινητικό επικήδειο στη νεκρώσιμη ακολουθία για τον πατέρα του.

Στα ρουμανικά ΜΜΕ δεν επετράπη η παρουσία μέσα στην εκκλησία και η μετάδοση πλάνων, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες ο Ραζβάν Λουτσέσκου “έσπασε” τη στιγμή που εκφώνησε τον επικήδειό του και συγκίνησε το συγκεντρωμένο πλήθος μιλώντας για τον πατέρα του.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στις Ελπίδες της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: “Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε”.

Η τελετή τελείωσε μετά από περίπου 75 λεπτά, η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από την εκκλησία για το κοιμητήριο Μπελού, όπου ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές, αφού υπήρξαν κανονιοβολισμοί και η μπάντα έπαιξε τον εθνικό ύμνο.

