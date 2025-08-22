Ο Ρενάτο Σάντσες έφθασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό: «Ήρθα σε μεγάλη ομάδα για να κατακτήσω τίτλους»

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής (22/08) ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος και έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, του πρώην προπονητή του στην Μπενφίκα, Ρουί Βιτόρια.

Ο Ρενάτο Σάντσες στάθηκε έτσι στις πρώτες του δηλώσεις στον Πορτογάλο τεχνικό, ενώ έθεσε ως στόχο να κατακτήσει τίτλους με τον Παναθηναϊκό, όπου και θα αγωνιστεί φέτος ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι δηλώσεις του Σάντσες

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι πολλοί οι λόγοι που ήρθα, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαία ομάδα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο πρώτος μου προπονητής, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος».

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω εδώ για να την βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους. Εύχομαι κι εγώ με την σειρά μου να βοηθήσω για να πανηγυρίσουμε».

Ο Σάντσες θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό.