Ο Ρενάτο Σάντσες πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται την Κυριακή από τον Παναθηναϊκό

Έτοιμος να ανακοινώσει τον Ρενάτο Σάντσες είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Πορτογάλος μέσος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο (23/8) και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα την Κυριακή (24/8) από το «τριφύλλι».

Ο Ρενάτο Σάντσες έφτασε στην Αθήνα την Παρασκευή και αφού ολοκλήρωσε τα απαραίτητα ιατρικά, στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ο δανεισμός του από την Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς να περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς.

Στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του, ο 27χρονος άσος στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Ρουί Βιτόρια στην απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα, αφού ο Πορτογάλος τεχνικός υπήρξε ο άνθρωπος που τον ανέδειξε στην αρχή της καριέρας του.

Ο Σάντσες αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Βιτόρια μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, με το ντεμπούτο του να προγραμματίζεται πιθανότατα για την 3η αγωνιστική της Super League απέναντι στην Κηφισιά. Δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στο ματς της 2ης αγωνιστικής με τον Λεβαδειακό, καθώς στον Παναθηναϊκό δεν προτίθενται να ρισκάρουν με την πρόωρη συμμετοχή του.