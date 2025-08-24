Ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Ο Ρενάτο Σάντσες δεν έχασε καθόλου χρόνου. Μετά την επισημοποίηση της μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό, ο 28χρονος μέσος έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε, μάλιστα, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έγινε την Κυριακή το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με το Τριφύλλι.

Οι Πράσινοι προπονήθηκαν στη Λεωφόρο, με τους νεοφερμένους να παίρνουν γεύση από το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα στους αγώνες των εγχώριων διοργανώσεων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι.